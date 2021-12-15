تراجع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 187.21 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأربعاء 15 ديسمبر 2021، فيما استقرت أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 213.95 ريال (57.03 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 187.21 ريال (49.90 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، إلى 160.46 ريال (42.77 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.80 ريال (33.27 دولار). وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، انخفاضاً إلى نحو 6654 ريال (1774 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1498 ريال (399.21 دولار).