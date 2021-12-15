الإرياني يحذّر من تصعيد #مليشيا_الحوثي عمليات تجنيد الأطفال

حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من عمليات استدراج الأطفال دون سن (18) للقِتال في صفوفها.

وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريحٍ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن مليشيا الحوثي تستدرج الأطفال من منازلهم ومدارسهم وأحيائهم في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها وتُجندهم، وتزج بهم في هجمات انتحارية بمختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، وتستخدمهم دُروعًا بشرية ووقودًا لمعاركها العبثية‏.

وأشار الإرياني، إلى أن المعلومات الواردة من جبهات القِتال في محافظة ‎مأرب، تؤكد أن الأطفال يشكلون أكثر من 30 % من الخسائر البشرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في المعارك الأخيرة الدائرة في المحافظة، وأن قيادات المليشيا تتعمد الزج بهم في الأنساق الأولى من هجماتها، دون اكتراث بمصيرهم‏.

واستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، إزاء جرائم استخدام مليشيا الحوثي البشع للأطفال في العمليات القِتالية، وهي الأوسع في تاريخ البشرية.

وطالب وزير الإعلام اليمني باتخاذ إجراءات رادعة لوقف عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال، باعتبارها جرائم حرب وإبادة وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.