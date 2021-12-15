لتجنب #الاحتيال_المالي.. تنويه مهم من #البنوك_السعودية

شددت البنوك السعودية على ضرورة الحذر عند تحديث البيانات لتجنب أي محاولة للاحتيال المالي.

وقالت البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إذا غيرت أيًّا من بياناتك الشخصية عليك تحديثها مع البنك لتجنب أي محاولة احتيال مالي.

وأوضحت في وقت سابق أن للاحتيال أساليب متعددة لإقناعك بمصداقيتهم، حيث جاءت الأساليب منها انتحال صفة جهات رسمية وادعاء وجود إيداعات مستحقة لك، أو انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمار بنسب أرباح عالية أو تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك وكذلك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلاً صفة جهة معروفة.