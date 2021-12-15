أنفقت 48.5 مليار دولار.. #السعودية بقائمة أعلى 10 ميزانيات دفاع بالعالم في #الإنفاق_العسكري

كشف تقرير دولي نشره موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي، عن تراجع السعودية بنسبة 10.2 في المئة عن تقديرات الإنفاق العسكري في 2021.

وأورد التقرير الأمريكي أعلى 10 ميزانيات دفاع في العالم لعام 2021، التي تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتل فيها السعودية المرتبة السابعة.

وجاء الترتيب كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية

تنفق الولايات المتحدة الأمريكية 740 ملياراً و500 مليون دولار، وفقاً لميزانية الدفاع التي اعتمدتها لعام 2021، وتحتل المرتبة الأولى عالمياً.

الصين

تأتي الصين في المرتبة الثانية عالمياً بميزانية دفاع تصل إلى 178 ملياراً و200 مليون دولار.

الهند

تصل ميزانية الدفاع الهندية في عام 2021 إلى 73 ملياراً و650 مليون دولار وتأتي في المرتبة رقم 3 عالمياً.

ألمانيا

تحتل ألمانيا المرتبة رقم 4 عالمياً وتصل ميزانية دفاعها إلى 57 ملياراً و430 مليون دولار.

المملكة المتحدة

تحتل المملكة المتحدة المرتبة رقم 5 عالمياً بميزانية دفاع تصل إلى 56 ملياراً و42 مليون دولار.

اليابان

وصلت ميزانية الدفاع اليابانية في 2021 إلى 51 ملياراً و700 مليون دولار وهو ما يجعلها في المرتبة رقم 6 عالمياً.

السعودية

تحتل السعودية المرتبة رقم 7 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم بحجم إنفاق عسكري يصل إلى 48 ملياراً و500 مليون دولار.

كوريا الجنوبية

تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة رقم 8 عالمياً وتصل ميزانية دفاعها لعام 2021 إلى 48 مليار دولار.

فرنسا

تحتل فرنسا المرتبة رقم 9 عالمياً بميزانية دفاع تصل إلى 47 ملياراً و700 مليون دولار.

أستراليا

تأتي أستراليا في المرتبة رقم 10 من حيث الإنفاق الدفاعي السنوي وتصل ميزانية دفاعها إلى 42 ملياراً و700 مليون دولار.