الصحة_العالمية تحذر: #أوميكرون قد يكون في أغلب الدول دون اكتشافه

قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل أن يكون المتغير أوميكرون، المتحور من فيروس كورونا المستجد موجود في معظم البلدان، وحذرت المنظمة أن أوميكرون ينتشر بمعدل غير مسبوق وقد انتشر على الأرجح دون أن يتم اكتشافه.

المرض ليس خفيفا وينبغي الاستعداد لموقف خطير

وفي تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين: “الحقيقة هي أن أوميكرون ربما يكون في معظم البلدان حتى لو لم يتم اكتشافه بعد، لأن أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق لفيروس كورونا “.

وحثت منظمة الصحة العالمية الدول على التحرك بسرعة لكبح جماح العدوى وحماية أنظمتها الصحية وحذرت من التراخي، كما حذر خبير منظمة الصحة العالمية، بروس إيلوارد، بشدة من تبني آراء ونتائج إلى نتيجة مفادها أن هذا مرض خفيف، وأضاف: “يمكن أن نهيئ أنفسنا لموقف خطير للغاية”.

من جهة أخرى، رصدت الصحة العالمية إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بكورونا عالميا خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفا، فيما تراجع عدد الوفيات بنسبة 10%، والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.

وبحسب النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية: “انخفض عدد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 5٪ و 10٪ على التوالي”، فيما تم خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر، تسجيل 4 ملايين و817 إصابة، و46961 حالة وفاة.

وحازت أوروبا على نسبة 65٪ من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60٪ من الوفيات، في حين رُصد انخفاض في الإصابات بالعدوى بنسبة 7٪، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3٪، ورصدت المنظمة أيضا زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111٪، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10٪، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7٪.

وارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4٪، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50٪، وأمريكا بنسبة 14٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 3٪، وإفريقيا بنسبة 1٪.