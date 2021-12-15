“الصناعة” تحث المنشآت على تحديث بياناتها للاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، جميع المنشآت الصناعية إلى تحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مطلقة بذلك أكبر مسح صناعي.

وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم نمو الصناعة السعودية.

وشددت الوزارة في بيان لها على دعوة شركائها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الصناعي إلكترونيا قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، مبينة أن هذا الإجراء سيساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلتكرونية التي تقدمها الوزارة ويضمن عدم توقفها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي في إطارها أنشأت الوزارة المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات ولوحات المعلومات الصناعية وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، إضافة إلى المساهمة في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، دعما للصناعة الوطنية وحماية المصانع والمنتجات السعودية من الأضرار الخارجية.