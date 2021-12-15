النصر يعين نائبا لرئيس النادي ومديرا عاما لفريق الكرة.. ويعتمد تشكيل 4 لجان #عاجل

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن عدة قرارات تتعلق بإدارة النادي، وبالفريق الأول لكرة القدم، إضافة إلى اعتماد تشكيل عدة لجان.

وبحسب بيان لإدارة الإعلام والاتصال بالنادي، فإنه “تم اختيار مارسيلو سالازار بمنصب المدير العام، فيما جاء قوران فوسيفيتش في منصب المدير الرياضي ورئيس للكشافين”.

كما قرر النادي “تعيين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العمراني نائبا لرئيس مجلس إدارة نادي النصر”.

كما شملت القرارات تشكيل اللجنة التنفيذية، وتشكيل لجنة التسويق والاستثمار، وتشكيل لجنة المراجعة والمخاطر، وتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.