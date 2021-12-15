أغلى لاعب سعودي.. الهلال يجدد لسالم الدوسري بعقد خرافي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، التجديد رسميا لـ سالم الدوسري، بعقد يمتد حتى 2025، ومن المقرر أن يحصل على 52 مليونًا في الأربعة أعوام المقبلة. بحسب مصادر لصحيفة “الاتحاد” الرياضية..

ولم يحمل الدوسري، الذي سيحصل على 13 مليونًا في العام الواحد، إلا قميص الهلال طوال مسيرته، كما يعد اللاعب أحد ركائز المنتخب السعودي الرئيسية.

شارك “الدوسري” مع “الزعيم” في 265 مباراة، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 45، وحصد 14 بطولة بين الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

ويضع العقد الجديد، الدوسري، كصاحب لقب أغلى لاعب سعودي يتسلم راتبًا سنويًا.