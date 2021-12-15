كبار الخبراء يناقشون أهمية نقل التكنولوجيا والمعرفة خلال ورشة عمل في الرياض

بإدارة جمعية “أيسبور “و”جانسن”

نظمت الجمعية المهنية لاقتصاديات الصحة وبحوث النتائج (ISPOR) فرع السعودية، وهي منظمة عالمية غير ربحية، ورشة عمل لمدة نصف يوم حول قيمة نقل التكنولوجيا و المعرفة في إطار تعاونها مع جانسن، شركات الأدوية التابعة لجونسون أند جونسون، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق إنتركونتيننتال، الرياض، المملكة العربية السعودية.

وعُقدت ورشة العمل في 11 ديسمبر 2021 واستضافت 50 مشاركًا حضورياً ومشاركين عبر تقنية الفيديو للاستماع إلى وجهات نظر متنوعة حول الفرص والتحديات المتعلقة بنقل التكنولوجيا بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وجمع الحدث بين العديد من أصحاب المصلحة الحكوميين وخبراء القطاع لتبادل المعلومات والمعرفة ووجهات النظر حول تحقيق أهداف التنويع من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية.

وقال الدكتور سليمان الغنام، رئيس جمعية أيسبور في المملكة العربية السعودية: “يسعدنا أن نحظى بالدعم من جانسن لمناقشة نقل التكنولوجيا والمعرفة في هذا القطاع المهم. ومن خلال ورش العمل التعاونية هذه، يمكننا أن نشارك أصحاب المصلحة السعوديين برؤى تحفز التفكير بما يسهم في تحسين النظام الصحي العام والمساعدة في رسم ملامح الاقتصاد الدوائي والارتقاء به نحو الأفضل”.

وقال الدكتور محمد القويزاني، المدير العام، جانسن المملكة العربية السعودية: “كمساهم رئيسي في رؤية 2030، تلتزم جانسن بضمان تحقيق نمو طويل الأجل لصناعة الأدوية الحيوية في المملكة والتنوع الاقتصادي. ومن خلال التعاون مع أهم أصحاب الاختصاص، يمكننا بناء منظومة قوية لتحقيق الابتكار على أساس العلم والتكنولوجيا وهو ما يحقق قيمة للسكان في منطقتنا”.

وألقى كلمة افتتاح ورشة العمل، الدكتور سليمان الغنام والدكتور محمد القويزاني، تلتها عروض توضيحية قدمها الدكتور نايف الحربي، مدير وحدة تطوير اللقاحات في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، والبروفيسور زولتان كالو، مؤسس معهد سيريون للأبحاث.

كما عُقدت جلسة لتبادل المعرفة بين العديد من أصحاب الخبرة و الاختصاص الرئيسيين، بما في ذلك المهندس نزار الحريري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، البروفيسور أحمد الجديع، مساعد وكيل الوزير للخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة السعودية، والدكتور توفيق العوهلي، مستشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد، والدكتور نايف الحربي، رئيس وحدة تطوير اللقاحات في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، البروفيسور زولتان كالو، مؤسس معهد سيريون للأبحاث، والدكتور علي الرميح، مدير إدارة الرعاية الصيدلانية بوزارة الدفاع والطيران، والدكتور عبد العزيز التويجري، عضو جمعية أيسبور بالمملكة العربية السعودية. وأدارت الجلسة الدكتورة هنا العبد الكريم، الرئيس المنتخب لجمعية أيسبور السعودية، والدكتور يزيد الرثيع، الأستاذ المساعد، كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود.

واختتمت الفعالية بحلقة نقاش إعلامية، حيث تم طرح الأسئلة على الدكتور سليمان الغنام والدكتور محمد القويزاني.