التحقيق مع 211 ألفا بسبب قضايا رأي خلال حكم أردوغان

نشرت لجنة حقوق الإنسان للمحامين من أجل العدالة، في تركيا، تقريرا بعنوان “حرية التعبير في تركيا في عهد رجب طيب أردوغان”، رصدت خلاله عدد الموقوفين للتحقيق في قضايا رأي خلال حكم أردوغان بين عامي 2014 و2020.

وكشف التقرير الحقوقي، أنه تم التحقيق مع 211 ألفا و523 شخصا بسبب قضايا حرية الرأي، مشيرا إلى أن التحقيقات في إهانة أردوغان زادت 35 مرة بين عامي 2015 و2017 مقارنة بعام 2012-2014، فضلا عن اعتقال المئات بتهمة إهانة أردوغان حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن عدد القرارات المتعلقة بالانتهاكات التي نظرتها المحكمة الدستورية في نطاق حرية التعبير، بلغ 1480 بين عامي 2014 و2020، بينما كان هذا الرقم 8 في عام 2014، فقد ارتفع 76 مرة في عام 2020 إلى 605.