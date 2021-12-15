3 بنود تتواءم مع تطلعات أهل الإبل .. القسم أبرز شروط المشاركة في “التلاد”

يأتي شرط أداء القسم للمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، من أهم الشروط خلال النسخة الحالية.

ويُقسم المشارك في فئة “التلاد” لجميع الألوان، على أن ملكية الإبل تعود إليه أو والده أو أحد أبنائه أو أحفاده أو جميعهم يشاركونه ملكيتها، حيث تقوم اللجنة القانونية في المهرجان، بالإشراف على تأدية القسم للمشاركين، فيما يتم الاكتفاء في الفئات الأخرى، بالشرائح التي تشرف عليها وزارة الزراعة والمياه والبيئة.

وأكدت اللجنة القانونية في مهرجان المؤسس، أن شروط المشاركة في المهرجان لهذا العام جاءت بما يتواءم مع تطلعات المجتمع السعودي، وبما يتوافق مع قيمه ومبادئه، حيث إن المهرجان يأتي كظاهرة ثقافية متكاملة، تعمّق من حضور التراث والأصالة في الحراك المعرفي والثقافي السعودي، إضافة إلى أنها تحاكي طموحات عشاق مزايين الإبل، وتتواكب مع المرحلة الوطنية التي تتطلبها للعبور إلى رؤية 2030، حيث إنه المهرجان الأكبر على مستوى العالم في مجاله، ويحضره ويتابع فعالياته الملايين، فيما يقدر عدد الأبل المشاركة فيه بأكثر من (40.000) متناً.

وكانت اللجنة القانونية، أعلنت في وقت سابق عن شروط المشاركة التي انقسمت إلى ثلاثة أقسام، منها ما يتعلق بتنظيم حالة المشارك، ومنها ما يتعلق بالإبل المشاركة، وما يرتبط بالجمهور والحضور، وآخر للمحافظة على المرافق والخدمات المساندة والانضباط الأخلاقي مع المكونات المختلفة للمهرجان.

وشددت اللجنة على تقديم مهرجان وطني خالص، تُستثمر فيه القيم التاريخية والوطنية والثقافية إلى أقصى حد ممكن، وتفسح المجال لحضور أكثر مع الاستعانة بالتجربة السابقة للمهرجان.