عاجل .. ولي العهد يجتمع مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بورغ برينده.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان وعدد من المسؤولين في المنتدى.