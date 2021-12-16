9 قتلى بينهم 6 أمريكيين بتحطم طائرة في #الدومينيكان

لقي تسعة أشخاص، بينهم ستّة أمريكيين، مصرعهم امس الأربعاء في تحطّم طائرة ركّاب بعيد إقلاعها من سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، متّجهة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما أعلنت السلطات وشركة هيليدوسا المالكة للطائرة.

وقالت الشركة في بيان إنّه “ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أنّ إحدى طائراتها تعرّضت لحادث مأسوي في مطار لاس أميركاس (مطار سانتو دومينغو) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها”.

بدوره قال الجنرال إيمانويل سوفرون تامايو، مدير لجنة التحقيق بحوادث الطيران، لوكالة فرانس برس إنّ الطائرة وهي من طراز “غالفستريم IV” كانت تقلّ طاقماً من ثلاثة أفراد هم طياران ومضيفة، وستّة ركاب.

وأضاف أنّ “الركاب الستّة جميعهم من أمريكا الشمالية”.

ونشر صحافيون قائمة الرحلة وقد أظهرت هذه الوثيقة أنّ في عداد الضحايا طفلين عمرهما أربع سنوات و13 عاماً.

ووفقاً لهذه الوثيقة، فإنّ الطائرة أقلعت متّجهة إلى أورلاندو في حين قالت الشركة في بيانها إنّ طائرتها كانت متّجهة إلى ميامي.

من جهته قال المطار في بيان إنّ الطائرة “أقلعت في الساعة 17:09 (21:09 ت غ) من مطار لا إيزابيلا الدولي (شمال غرب سانتو دومينغ) وتعرّضت للحادث قرابة الساعة 17:25 بعدما كانت قد أبلغت عن حالة طارئة وحاولت الهبوط في مطار لا أميركاس (جنوب شرق العاصمة)”.

وأضاف البيان أنّ “الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها قضوا” عند سقوطها على الأرض وتحطّمها.

وتحطّمت الطائرة قبل وصولها إلى مدرّج المطار لكن مع ذلك فقد استدعى الحادث إغلاق المطار طوال ساعتين تقريباً، وفقاً للبيان.

وأفادت وسائل إعلام أنّ المنتج الموسيقي البورتوريكي خوسيه أنخيل هيرنانديز (38 عاماً) الملقّب “فلو لا مووي” وزوجته هما في عداد الضحايا.