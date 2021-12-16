الفيفا: الأندية أنفقت 500 مليون دولار على عمولات وكلاء اللاعبين

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقرير نُشر يوم امس الأربعاء إن “الأندية أنفقت 500.8 مليون دولار في صورة عمولات لوكلاء اللاعبين في 2020 أكثر من العام الذي سبقه رغم تراجع الإنفاق على الانتقالات.

وأضاف “فيفا” أن إنفاق الأندية على الانتقالات تقلص للعام الثاني على التوالي بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، لكن هذا الانخفاض لم ينتقل إلى الإنفاق على رسوم خدمات الوكلاء التي ظلت على نفس المستوى في 2020، بل زادت بشكل طفيف بنسبة 0.7%.

واستحوذت أندية أوروبا على 95.8% من إجمالي الإنفاق على عمولات وكلاء اللاعبين، حيث أنفقت الأندية الإنجليزية (113.3 مليون دولار) والألمانية (84.3 مليوناً) والإيطالية (73.5 مليوناً) والإسبانية 34.8 مليون) والفرنسية (30.3 مليوناً) والبرتغالية (29.3 مليوناً) بما يعادل 77% من المبلغ الإجمالي في جميع أنحاء العالم.

ويأتي تقرير “فيفا” في الوقت الذي يسعى فيه لتغيير اللوائح الخاصة بوكلاء اللاعبين.

ووزعت مسودة ثالثة من التغييرات قيد الدراسة وتشمل خضوع الوكلاء لاختبار والحصول على ترخيص وفرض سقف على المبالغ المدفوعة لهم وخضوعها لقواعد “فيفا”.

وسيتم تحديد أقصى ما يحصل عليه الوكلاء بنسبة 10% من إجمالي المدفوعات المتعلقة بالصفقة و3% من راتب اللاعب مقابل ما يقدمه من خدمات للاعب.

وانتقد عدد من الوكلاء البارزين هذه المقترحات التي من المقرر عرضها على مجلس “فيفا” للحصول على موافقته في النصف الأول من 2022.