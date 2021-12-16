على رتبة “جندي”.. قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي #وظايف_شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لقوات أمن المنشآت على رتبة “جندي”.

أولاً: تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة

1. يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير .

2. يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب, الشماغ, والأدوات الحادة, النظارات الشمسية, وغيرها .

3. يمنع دخول الدخان ومايتعلق به, ولايسمح بإستخدام جميع اجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية داخل المعهد او المركز .

4. يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

5. نظراً للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الإحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).

6.لايسمح بدخول الدورة من لم يكن مكتمل التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا (محصن) ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

ثالثاً : المستندات المطلوبة عند التحضير

1. أصل الهوية الوطنية مع عدد ( 4 صور منها).

2. صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس وحلاقة صفر مع لبس الزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها ( عدد 4 صور ).

3. إحضار آيبان لحساب بنكي مصدق (يجب أن يكون مفعل ومحدث).

4. عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر.

5. الحضور للمركز بلبس الرياضة المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة .