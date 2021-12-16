شاهد التفاصيل: #وظائف إدارية وتقنية في تخصص الملك خالد للعيون #وظايف_ِشاغرة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

مهندس برمجيات أول Senior Software Engineer: بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، برمجيات، تقنية معلومات وخبرة 4 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنتين لحملة الماجستير.

أخصائي أول علاقات عامة Senior Public Relation Specialist: بكالوريوس أو ماجستير إعلام وعلاقات عامة وإدارة مستشفيات أو ما يعادلهم وخبرة 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير.

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية.