إصابات #كورونا العالمية إلى 272.5 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 272 مليونا و490 ألفا و76 مصابا، حتى صباح الخميس 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و345 ألفا و829 حالة، فيما تعافى 244 مليونا و869 ألفا و430 حالة.

سجّلت الهند 7974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و343 وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 34,718,602 إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 476,478 وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 100 ألف إصابة مؤكدة.

وذكر بيان من اللجنة أن 69 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا و301 وفاة جراء الفيروس يوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونا و201221 وإجمالي الوفيات إلى 617271.

أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 7,622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء ، مما يرفع الإجمالي إلى 544,117 إصابة.

كما سجلت البلاد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 4,518 حالة.