رقم خيالي.. كانتاس الأسترالية تتوقع خسارة بـ 1.1 مليار دولار !

تتوقع شركة الطيران الأسترالية كانتاس إيروايز غروب تسجيل خسائر بـ 1.1 مليار دولار أسترالي (790 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مشيرة إلى تقدم في جهود خفض ديونها.

وقالت الشركة في بيان إلى سوق المال إن “كانتاس غروب استطاعت تسريع وتيرة إصلاح ميزانيتها وتتوقع إنهاء النصف الأول من العام المالي الحالي، بتحسن ملموس في موقف صافي ديونها، مقارنة مع توقعاتها في بداية إجراءات الإغلاق، لمواجهة سلالة دلتا من فيروس كورونا في يونيو(حزيران) الماضي”.

يذكر أن العام المالي في أستراليا يبدأ في 1 يوليو(تموز) وينتهي في 30 يونيو(حزيران) من العام الموالي، ومن المقرر إعلان نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري في فبراير(شباط) المقبل.

وقالت كانتاس إن بيع أراض بـ 802 مليون دولار أسترالي، مع تحسن الطلب على السفر، منذ إعادة فتح الحدود بين الولايات الأسترالية، والحدود الدولية أمام حركة السفر، ساهم في تقليص ديونها الناجمة عن جائحة كورونا.

وتتوقع الشركة وصول ديونها إلى 5.65 مليارات دولار أسترالي في نهاية ديسمبر(كانون الأول) الجاري.

وقال آلان جويس رئيس كانتاس غروب: “الأنباء عن سلالة أوميكرون كان لها تأثير واضح على ثقة الناس لحجز رحلات خارجية بشكل خاص، لكننا لم نسجل أعداداً كبيرة من الإلغاءات”.