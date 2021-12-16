لا #كورونا ولا غيره.. رابطة الدوري الإنجليزي: نرفض تأجيل المباريات

ذكر تقرير إخباري يوم امس الأربعاء أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رفضت تأجيل أي مباريات أخرى في المسابقة بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع .

وتقرر تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون يوم الأحد الماضي، بسبب تفشي الفيروس في النادي الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن، في حين أعلنت الرابطة في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي تأجيل مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه كان هناك طلب إضافي على الأقل لتأجيل إحدى المباريات هذا الأسبوع لم تتم الموافقة عليه، حيث أعلنت الرابطة فقط عن التأجيلات التي تم الموافقة عليها.

وانتقد دين سميث، مدرب فريق نورويتش سيتي، ما يراه غياب الوضوح فيما يتعلق بمعايير تأجيل المباريات.

ووافقت الأندية على اللوائح المتعلقة بالتأجيلات وقامت بالتصويت عليها، لكن يتعين على مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي النظر في كل مجموعة من الظروف على حدة.

وأعادت الرابطة تطبيق إجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في جميع الأندية، وأجريت اختبارات إضافية في أعقاب تسجيل 42 حالة إصابة إيجابية بالفيروس الأسبوع الماضي وسط مخاوف عالمية من متغير (أوميكرون) للفيروس السريع الانتقال.