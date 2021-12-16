الخطوط_السعودية تضيف رحلة يومية ثانية إلى #لندن من محطة #الرياض

أعلنت الخطوط السعودية عن إضافة رحلة ثانية يومياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار هيثرو في لندن ليصبح اجمالي عدد الرحلات (28) رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بينما ستبلغ السعة المقعدية أكثر من (8,1) ألف مقعداً، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم خطط النمو السياحي الطموحة باستقطاب الضيوف من مختلف دول العالم إلى المملكة، وانطلاقاً من حرصها على توفير الرحلات والسعة المقعدية للوجهات التي تشهد معدلاً مرتفعاً للحجوزات.

بهذه المناسبة أعدت “السعودية” احتفالاً في صالة الفرسان بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بحضور نائبة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة آنا والترز ومدير عام الاتصال والشؤون الإعلامية المهندس عبدالله الشهراني.

تجدر الإشارة إلى أن الحركة التشغيلية للخطوط السعودية بين المملكة وبريطانيا تبلغ في المجمل (48) رحلة في الاتجاهين بسعة تزيد عن (13,9) ألف رحلة، وتشمل إلى جانب الرحلات بين الرياض ولندن التي تبلغ (28) رحلة أسبوعية في الاتجاهين بسعة (8,1) ألف مقعداً، (14) رحلة في الاتجاهين بين جدة ولندن بسعة أكثر من (4) آلاف مقعداً، وكذلك (6) رحلات بين جدة ومانشستر بسعة تتجاوز (1,7) ألف مقعداً.

وتحرص الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين بما في ذلك تحصين كافة طاقم الضيافة الجوية والتعقيم المستمر للطائرات الأمر الذي ساهم في عدم تسجيل أي حالة على متن الرحلات.

وقد توجت تلك الجهود بنيلها تصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً وذلك تقديراً لتطبيقها للتدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19).