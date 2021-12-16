حيازة #السعودية من #سندات_الخزانة_الأمريكية تسجل 116.5 مليار دولار في أكتوبر 2021

انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 116.5 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2021، بانخفاض قدره 7.8 مليار دولار، مقارنة بشهر سبتمبر 2021.

وتُعد حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي الأدنى في نحو 5 سنوات، أي منذ شهر يناير 2017 والتي بلغت آنذاك 112.3 مليار دولار.

وحافظت السعودية على المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر أكتوبر 2021.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 99.4 مليار دولار في “سندات طويلة الأجل” تمثل 85% من الإجمالي، و17.1 مليار دولار في “سندات قصيرة الأجل” تشكل ما نسبته 15%.