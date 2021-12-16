مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يُقرّ تشكيل عددٍ من الدوائر وندب وترقية عددٍ من القضاة

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس .

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن معالي رئيس مجلس القضاء الإداري استهل الجلسة بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس وثمّن لهم ما يُقدِمون من مرئيات حيال ما يُدرج على جداول أعمال المجلس من مواضيع وتقارير للمجلس من مقترحات.

وأشار فضيلته إلى أن المجلس ناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بشؤون ديوان المظالم والقضاء الإداري مما أُدرج على جدول أعماله من مواضيع، حيث أقر مجلس القضاء الإداري تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية مع ندب وترقية عددٍ من القضاة.