« #العدل»: زواج المواطنين من #القبائل_النازحة يستلزم موافقة « #الداخلية» #عاجل

أعلنت وزارة العدل، أنه يشترط لزواج المواطنين والمواطنات من القبائل النازحة، وجود موافقة من وزارة الداخلية.

وأشارت إلى أنه بعد تقديم الطلب وإكمال البيانات ووصول رسالة بالرفع للجهات المختصة فيمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx، وستصل وثيقة توثيق الزواج على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام «أبشر» حال اعتمادها.

وكشفت أن توثيق الزواج من القبائل النازحة يتم عبر تقديم طلب عبر بوابة «ناجز»، موضحة أن توثيق مشهد الزواج يستلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة في «الداخلية» قبل التقدم بالطلب لدى المحكمة.