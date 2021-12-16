حساب_المواطن يبدأ استقبال الاعتراضات على دفعة شهر نوفمبر

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الخميس)، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ49، لشهر ديسمبر2021م.

وأوضح البرنامج أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق مبلغ 1.9 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وأبان أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 29 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 109 مليارات ريال منها 921 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.