رئيس جامعة شقراء يرعى فعاليات ملتقى الملصقات العلمية الثالث بعمادة السنة التحضيرية

رعى رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، فعاليات ملتقى الملصقات العلمية الثالث لعمادة السنة التحضيرية، والذي اشتمل على أكثر من 270 ملصقًا علميًا من إعداد طلاب وطالبات السنة التحضيرية في مجال الصحة والتقنية وريادة الأعمال.

وزار رئيس الجامعة، أمس الأربعاء 11/5/1443هـ، مقر العمادة واطلع على مشاريع الطلبة الذين قدموا شرحًا مفصلًا على هذه الملصقات وما تتضمنه من محتوى علمي مميز.

وأعرب السيف، خلال كلمته أثناء الزيارة عن سعادته بما شاهده من إبداع ومهارات أظهرها الطلاب خلال مشاركتهم المميزة في هذه الفعالية، معبرًا عن فخره واعتزازه بروح الفريق السائدة في الجامعة والتي تعمل بكل جد واجتهاد لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، لتخريج كوكبة من المتميزين تسهم في دعم سوق العمل الوطنية بما تم اكتسابه من مهارات وقدرات.

وقال رئيس الجامعة: إن ما نشاهده اليوم من حراك وتطوير لوطننا، يدعونا إلى ضرورة تغذيته بكوادر وطنية مؤهله تشارك في صناعة هذه الملحمة التي تعيشها مملكتنا الغالية وتحقيق أهداف ومحاور رؤيتنا المستقبلية”، لافتًا إلى ضرورة استشعار ما يقدمه ولاة أمرنا في سبيل دعم الحركة التعليمية من إنشاء الجامعات وتوفير كافة الإمكانيات من أجل إعداد جيل متعلم وطموح.

من جانبه، قدم الدكتور عادل البلوي عميد عمادة السنة التحضيرية بالجامعة، خلال الزيارة شرحًا موجزًا عن عدد من البرامج والأنشطة المنفذة في العمادة وكان من أبرزها فعالية “مستعد للعمل Ready to work”، والتي نفذتها العمادة مؤخرًا وتضمنت عددًا من البرامج والدورات في التقنية واللغات والريادة المجتمعية والتواصل الفعال وإدارة البيانات.

وأضاف البلوي، أن العمادة قد نفذت أيضا برنامج تمكين والذي يهدف لتحفيز طلاب وطالبات السنة التحضيرية للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تتوافق مع مواهبهم وقدراتهم، بالإضافة إلى برنامج “أرشدني” الذي يهتم بمجال الإرشاد الأكاديمي للطالب ومناقشة مستواه التعليمي، وتذليل أبرز العقبات التي تواجهه في مسيرته التعليمية.