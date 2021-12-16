اسمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية -بمشيئة الله تعالى- على معظم مناطق المملكة، قد يصاحبها تيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى (50 كم/س) وزخات من البرد.

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الأمطار من خفيفة إلى متوسطة من يوم الجمعة إلى الاثنين على منطقتَي مكة المكرمة (جدة، رابغ، العاصمة المقدسة، خليص، الكامل، الجموم، الطائف، الليث، أضم، القنفذة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر).

وتمتد الحالة المطرية خلال نفس الفترة لتشمل مناطق: حائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، والقصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، ومعظم محافظات المنطقة)، والحدود الشمالية (عرعر، رفحاء)، والرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف، الدوادمي)، كذلك على المنطقة الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية).

ويُتوقَّع أن تصل إلى غزيرة يومَي السبت والأحد.

كما يتوقع أن تؤثر يوم الاثنين على أجزاء من مناطق: تبوك (تبوك، حقل، تيماء)، والجوف (سكاكا، القريات، طبرجل)، والحدود الشمالية (طريف).