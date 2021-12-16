أسعار النفط ترتفع بدعم تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفع النفط بأكثر من 1% اليوم الخميس بدعم من تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط/فبراير بـ 1.1% إلى 74.71 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.2% إلى 71.70 دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة تراجع مخزونات الخام بـ 4.6 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في العاشر من كانون أول/ديسمبر.

وأعلنت الإدارة أيضا أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 720 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بـ 2.85 مليون برميل في الأسبوع.

كما ارتفعت أسعار النفط بدعم من النظرة المتفائلة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي قال إن طلب المستهلكين وسوق العمل والأوضاع الاقتصادية بشكل عام في الولايات المتحدة “حماسية”.