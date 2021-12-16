“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 168.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11311.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 255 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وساب، والسعودي الفرنسي، والخريف، وكيمانول، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، وجدوى ريت السعودية، وزجاج، وجبسكو، والجزيرة ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.06% و 5.88% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وشركة الإتصالات السعودية، وأكوا باور، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات، الاتصالات السعودية، والراجحي، وأكوا باور، والأهلي، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 745.35 نقطة ليقفل عند مستوى 25954.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 136 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و200 ألف سهم تقاسمتها 5482 صفقة.