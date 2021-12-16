“تقويم التعليم” توقع اتفاقية لاعتماد 20 برنامجا أكاديميا لجامعة بيشة

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، في الرياض، اليوم, اتفاقية لاعتماد (20) برنامجًا أكاديمياً لجامعة بيشة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.

وشملت الاتفاقيات، (8) برامج في مرحلة الماجستير، وهي: (العلوم في الأمن السيبراني، وإدارة الخدمات الصحفية، والمناهج وطرق التدريس مسارات تخصصية، والتربية في المناهج وطرق التدريس العامة، والتربية في أصول التربية، والتربية في القيادة التربوية، والتربية في علم النفس مسار الإرشاد النفسي، والآداب في التاريخ الإسلامية).

كما شملت (12) برنامجاً أكاديمياً في مرحلة البكالوريوس، وهي: (علوم المختبرات الطبية، والعلوم في العلاج التنفسي، والعلوم في الرياضيات، والعلوم في الفيزياء، وعلوم الأحياء، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وعلوم الأغذية، والتصميم الداخلي، وتصميم الأزياء، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية).

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز “اعتماد” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية.