ليفربول يعلن إصابة فان دايك وفابينيو وجونز بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول اصابة الثلاثي فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك بفيروس كورونا وغيابهم عن مباراة نيوكاسل التي ستقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الحالي 2021 – 2022.

وأكد النادى فى بيان رسمي اليوم الخميس، أن اللاعبين الثلاثة تم عزلهم بشكل رسمي عقب التأكد من نتيجة الاختبارات التي خضعوا لها، فيما يحتفظ باقي الفريق والموظفين بسلامتهم.

ويدخل فريق ليفربول مباراة نيوكاسل محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 37 نقطة خلفاً لفريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.