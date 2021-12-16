عاجل.. #عبدالرزاق_حمدالله ينضم لنادي #الاتحاد

أعلم نادي الاتحاد السعودي، قبل قليل، انضمام المغربي عبدارزاق حمد الله بعد رحيله عن النصر.

ونشر حساب الاتحاد على “تويتر” صورة لحركة اللاعب الشهرة معلقا: “أهلا بك”.

وفي 6 ديسمبر ودع عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق وقدم شكره لإدارتي النصر السابقتين واللاعبين، بالإضافة إلى جماهير النادي العاصمي.

وأعلنت إدارة النصر قبل أسبوعين إنهاء عقد الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: أود شكر إدارة سعود آل السويلم بقيادة أحمد البريكي لإعطائي فرصة اللعب وحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة صفوان السويكت بقيادة عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني اللاعبين على حسن تعاونهم معي منذ اليوم الأول، وأود شكر الجماهير الغالية واعلموا أنكم في القلب، الآن أنا غادرت النادي ولكن لي عودة يوما ما، وفقكم الله وأعانكم على القادم.