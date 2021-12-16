السفير آل جابر يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود الإنسانية في اليمن وخاصة مأرب، وذلك في ظل استمرار الحوثيين بالتصعيد العسكري ورفضهم وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أهمية زيادة الدعم الإنساني للنازحين في المخيمات المنتشرة في مأرب.