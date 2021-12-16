تقرير واشنطن عن إرهاب 2020: إشادة بتصنيف العالم حزب الله منظمة إرهابية

ذكر التقرير السنوي حول الإرهاب الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أن عدد ضحايا الهجمات الإرهابية خلال العام 2020 ارتفع 10 أضعاف مقارنة بعام 2019.

ونشرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي، الخميس عن الإرهاب في دول العالم لعام 2020 لتقديمه إلى الكونغرس.

وأشار التقرير الذي يتناول الأحداث الإرهابية في العالم خلال 2020 إلى أن انتشار تنظيم “داعش” خاصة في القارة الإفريقية، حيث زاد من الأحداث الإرهابية والوفيات المرتبطة بها.

وأشاد تقرير الخارجية الأميركية عن الإرهاب لعام 2020: إشادة بالعدد المتزايد من الدول التي صنفت حزب الله منظمة إرهابية.

ولفت إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث الإرهابية على مستوى العالم زاد بأكثر من 10 أضعاف في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وتطرق التقرير لأول مرة إلى مجموعات “متطرفة عنيفة أو محرضة عنصرية” بما في ذلك الجماعات المتعصبة للبيض في الولايات المتحدة.