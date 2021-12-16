القيادة تعزي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، في الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 ديسمبر 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وما خلفه من أضرار، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءاً أو مكروها”.