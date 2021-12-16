أمريكا .. احتجاجات طلابية في فرجينيا تضامنا مع طالبة مسلمة تعرضت للاعتداء

خرج مئات الطلاب من مدرسة فيرفاكس الثانوية في ولاية فرجينيا الأمريكية في تظاهرة تضامنية مع طالبة قالوا إنها تعرضت لحادث يندرج في ظاهرة معاداة الإسلام.

وأفاد موقع WTOP الأمريكي بأن طالبا دفع طالبة في مدرسة فيرفاكس الثانوية، أرضا وخلع حجابها، وضربها.

وأضاف نقلا عن الطالب ريغن وايز أن من نفذ الهجوم لم يواجه أي مشكلة أو مساءلة ولا يزال حاليا يهدد الطلاب الآخرين وأن المدرسة تتستر على الحادث.

وحصلت عريضة نشرت على موقع Change.org التي تدعو مديري مدرسة Fairfax لبذل المزيد بشأن الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء، على أكثر من 3600 توقيع.

وجاء في العريضة أن الطالبة تركت بدون حجابها وأنه تم استدعاء الإسعاف إلى المدرسة لتعرضها لنوبة هلع.

وصرح متحدث باسم مدارس مقاطعة فيرفاكس العامة لـWTOP بأن إدارة المدرسة “تجري تحقيقا في الحادث ولا يمكن مشاركة المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة حفاظا على سير التحقيق”.

وقالت شرطة مدينة فيرفاكس إن قسمها الجنائي في المراحل الأولى من التحقيق.