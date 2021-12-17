تدشّين بوابة إلكترونية للتدريب للمعلمين والمعلمات وابتعاثهم

دشّن مدير التعليم بمحافظة اللِّيث الدُّكتور زكي بن رزيق الحازمي البوابة الإلكترونية للتدريب والابتعاث (بنين، بنات) في قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيس للإدارة.

وأوضح مدير تعليم الليث خلال التدشين أن هذه البوابة تأتي استجابة للتوجهات الحديثة والمستحدثات الجديدة في المنظومة التعليمية، وتفعيلًا لمبدأ الحوكمة وتنظيم العمل والاطلاع على آلية تفعيل إجراءاته، وذلك مع زخم العمليات والممارسات التعليمية والتربوية، حيث تأتي هذه البوابة لتحدد مسار اتجاه هذه العمليات ومدى استجابة الميدان التعليمي وأثرها الذي تحدثه فيه.

وشكر (الحازمي) منسوبي ومنسوبات التدريب والابتعاث والجهات المساندة على إتمام إنشاء هذه البوابة التي ستسهم في أتمتة البرامج التدريبية ومتابعتها بشكل مستمر.

من جهته أكد مدير التدريب والابتعاث الدُّكتور محمد بن عيسى الصَّلاحيّ أن البوابة الإلكترونية للتدريب والابتعاث تمثّل أنموذجًا للتميز المؤسسي، وأنها من المكتسبات المادية للإدارة بدعم من مدير التعليم وبمتابعة دائمة من المساعدين للشؤون التعليمية (بنين، بنات) وكافة قيادات الإدارة.

حيث تقدم خدمات تدريبية متنوعة للميدان التعليمي تسهم في تحسين العملية التدريبية، مقدمًا شكره لقسم تقنية المعلومات على تقديم الدعم التقني أثناء مراحل إنشاء البوابة.