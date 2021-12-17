الموارد_البشرية: اتفاقية لتدريب وتوظيف اليتيمات في #الرياض

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مذكرة اتفاقية مع نائب المدير التنفيذي لجمعية أعمال للتنمية الأسرية أ. معاذ بن فوزان الفوزان للتعاون بين الجهتين في مجال تدريب وتوظيف فئة اليتيمات المشمولات بالرعاية داخل دور الإيواء بالمنطقة.

وتنص بنود الاتفاقية على تدريب اليتيمات وتطوير مهاراتهن وتأهيلهن لسوق العمل بالتنسيق مع مراكز تدريبية معتمدة والمساعدة في توظيفهن وفق الإمكانيات المتاحة.

بالإضافة إلى دعم اليتيمات الراغبات في البدء بمشاريع خاصة من خلال تقديم قروض حسنة تساهم في تحقيق الاكتفاء المالي لهن وفق الشروط والضوابط المحددة في الاتفاقية وذلك ضمن جهود الفرع في التعاون المشترك والمستمر مع جهات القطاع الغير ربحي تفعيلاً لدور المسؤولية الإجتماعية ولرفع مستوى جودة العمل ودعم رواد المستقبل من مستفيديه في كافة القطاعات.