احتجاجاً على #تعليق_الدراسة.. سوداني يزوّج إبنه القاصر ويثير جدلاً بمواقع التواصل

عبر مواطن سوداني عن غضبه من القرارات المتكررة لتعطيل العام الدراسي في السودان بسبب الأحداث السياسية وموجة فيروس كورونا،بطريقة فريدة من نوعها واقتنص الفرصة لتزويج إبنه.

وأثار الزواج موجة من الجدل والدهشة على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقى الحدث آلاف التعليقات المؤيدة والمنتقدة.

وبحسب التفاصيل فقد قام أحد المواطنين في السودان من قرية ابو دليق شرقي الخرطوم، بتزويج ابنه الذي يدرس في الصف الثاني الثانوي، وأضافت أن ذلك يعود إلى تكرار تعطيل المدارس في الآونة الأخيرة.

ومازال السودان يشهد العديد من الأحداث السياسية خصوصا خلال الفترة الماضية عقب القرارات التي اتخذها الفريق البرهان بتصحيح المسار السياسي في البلاد الأمر الذي أدى لحل الحكومة بكاملها.