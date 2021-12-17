موسيقى “جنوبية” تتسبب في إعدام 7 كوريين شماليين!

قال موقع “الحرة”، إن كوريا الشمالية أعدمت علناً 7 مواطنين على الأقل في العقد الماضي، لمشاهدتهم أو توزيعهم مقاطع فيديو الموسيقى الشعبية في كوريا الجنوبية كي-بوب، التي يسميها زعيمها كيم جونغ أون “سرطاناً شريراً”، وفق تقرير حقوقي صدر يوم أمس الخميس.

وأجرت مجموعة عمل العدالة الانتقالية في سيؤول، مقابلات مع 683 منشقاً كورياً شمالياً منذ 2015، للمساعدة في تحديد أماكن قتل ودفن مُعدمين في شمال البلاد.

وفي تقريرها الأخير، قالت المجموعة إنها وثقت 23 إعداماً علنياً في ظل نظام كيم، بينها إعدامات لمتداولي موسيقى البوب، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

وبموجب قانون أُقر في ديسمبر الماضي، يمكن أن يواجه الذين يوزعون منتجات الترفيه الكوري الجنوبي، عقوبة الإعدام.