مفتي الإرهاب في #ليبيا يحرّض “أهل فبراير” على القتال

حرض مفتي الجماعات الإرهابية المعزول الصادق الغرياني، من وصفهم بـ”أهل فبراير” في ليبيا، على القتال هم وأبنائهم، لتحرير البلاد، ووصف الحكام الحاليين بـ”العملاء لليهود والصهاينة”.

وقال الغرياني عبر قناته التلفزيونية، مساء امس الخميس: الحرب تفرض علينا فرضاً من عملاء أعداء لله جاءوا لاحتلال بلادنا وقطع كل قيم الإسلام.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك في تنظيم الانتخابات الرائاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، بعد تهديد الميليشيات في طرابلس والغرب، بتعطيلها، وصف الغرياني، قانون هذه الانتخابات، بـ”المعيب والفاسد والذي أخرجته أحد هذه المرابيع.