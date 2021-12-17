فوضى #كورونا.. الكبار يتصارعون على لقب #الدوري_الإنجليزي

ما لم يتأثر جدول مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتفشي فيروس كورونا، وهو ما تسبب في فوضى جدول ما قبل فترة عيد الميلاد، سيستمر الصراع على اللقب عندما يلعب كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي يوم الأحد.

ويخرج سيتي، المتصدر بفارق نقطة واحدة، لمواجهة نيوكاسل يونايتد المتعثر، فيما يحل ليفربول ثاني الترتيب ضيفاً على توتنهام هوتسبير الذي تأجلت آخر مباراتين له بسبب زيادة العدوى داخل الفريق.

وقبل ذلك سيكون تشيلسي، الذي حُرم من ثلاثة لاعبين بسبب كوفيد-19 خلال تعادله 1-1 مع إيفرتون أمس الخميس، في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز.

لكن إقامة جميع المباراة أو بعضها ما زال غير واضح.

واستبعدت رابطة الدوري فكرة “فترة توقف” للسماح للأندية باستعادة لاعبيها، رغم تسبب المتحور أوميكرون في تأجيل نصف مباريات الأسبوع الحالي، ومنها مباراة مانشستر يونايتد ضد ضيفه برايتون آند هوف ألبيون.

ومن المقرر أن يستضيف أستون فيلا، الذي أعلن عن حالات إصابة بكورونا في صفوفه، منافسه بيرنلي يوم السبت، فيما يلعب ليدز يونايتد ضد آرسنال رابع الترتيب.

ورغم الغموض يدرك المنافسون على اللقب وصول الموسم إلى فترة حرجة وأن ثمن التعثر سيكون غالياً.

وبدا أن سيتي حامل اللقب لا يأبه لذلك وسحق ليدز 7-0 يوم الثلاثاء.

سلالة حالية

لو هناك أي فريق يستطيع التأقلم مع تفشي السلالة الحالية فهو سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا بالنظر إلى وجود العديد من اللاعبين أصحاب الكفاءة في الاحتياطي وزاد إيقاعه في الفترة الماضية بعد الفوز في آخر سبع مباريات في الدوري.

وهز ستة لاعبين الشباك في الفوز على ليدز حيث أحرز كيفن دي بروين هدفين ولن يرغب دفاع نيوكاسل المهتز في استضافة سيتي في الوقت الحالي.

وواصل ليفربول الضغط على منافسه بعدما قلب تأخره إلى فوز 3-1 على نيوكاسل أمس الخميس رغم غياب فيرجيل فان دايك وفابينيو وكرتيس جونز، بسبب نتائج اختبارات إيجابية لفيروس كورونا صباح يوم المباراة.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب إنه “يتمنى” إقامة مباراة توتنهام في موعدها” لكنه بدا غير متفائل.

وأضاف “إنه وضع صعب حقاً، لا أحد يعلم ماذا سيحدث في الغد. لم يسبق أن واجهت غياب ثلاثة لاعبين في يوم المباراة. هل يجب إيقاف الدوري؟ لا أملك إجابة حقيقية لذلك. لو توقفت البطولة لأسبوعين ثم عدنا، لا أعرف حقا ماذا أفعل. هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها لكني لا أملك الحل”.

وجاء تعادل تشيلسي المفاجئ مع إيفرتون ليبتعد بأربع نقاط عن سيتي ويواجه فريق المدرب توماس توخيل اختباراً صعباً في ملعب ولفرهامبتون ثامن الترتيب بعد انتصاره على برايتون منتصف الأسبوع الحالي.

وأجاب توخيل عند سؤاله عن هل يجب إيقاف البطولة في ظل الوضع الحالي بتفشي فيروس كورونا أنه لا يريد التدخل في السياسة الرياضية.

وأبلغ الصحافيين “كلنا نشعر بالقلق بشأن كوفيد-19، إنه قريب منا، لدينا أربع حالات إيجابية. تم تأجيل العديد من المباريات الأخرى ولم تتأجل مباراتنا. لو قرروا أننا سنلعب فهذا ما سنفعله”.