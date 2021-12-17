مصرع 27 شخصاً في حريق أوساكا اليابانية

لقي 27 شخصاً مصرعهم في حريق اندلع صباح الجمعة في مبنى بمدينة أوساكا في غرب اليابان، حسب فرق الإطفاء.

وأظهرت مشاهد بثّتها شبكة التلفزيون العمومية “إن إتش كي” وقنوات أخرى عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في المبنى المؤلّف من 8 طبقات والواقع في أحد الأحياء التجارية وسط المدينة.

وإثر إخماد النيران بدا الطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيق متفحماً وتحطمت نوافذه.

وحسب وسائل إعلام محلية فإنّ الطابق الرابع يضم عيادة تقدم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا إن 28 شخصاً أصيبوا في الحريق بينهم 27 في حالة توقّف قلبي تنفسي، المصطلح الطبي المستخدم في اليابان للموت، في انتظار تأكيد طبيب.