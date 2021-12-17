شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في #صندوق_الاستثمارات_العامة #وظايف_شاغرة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في تخصصات التسويق، العلاقات العامة، الاتصال، الإعلام، الموارد البشرية، التطوير التنظيمي، علم النفس وذلك للعمل في مدينة الرياض وفقا للمسميات والشروط التالية:

أخصائي إدارة المواهب Talent Management Specialist: بكالوريوس فأعلى موارد بشرية، تطوير تنظيمي، علم نفس صناعي أو تنظيمي وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

مدير أول إدارة العلامة التجارية Senior Brank Management: بكالوريوس فأعلى تسويق، علاقات عامة، إتصال، إعلام أو تخصص آخر مناسب وخبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال مشابه.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.pif.gov.sa