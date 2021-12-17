إيران تُعلن توقف المحادثات النووية

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستعقد في فيينا اليوم الجمعة، قبل أن تتوقف “بضعة أيام”.

وقال باقري كني على تويتر، إنه التقى بالمدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، ومندوبين آخرين أمس الخميس “لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدما”.

وأضاف “حققنا تقدماً جيداً هذا الأسبوع. سنعقد لجنة مشتركة اليوم وسنواصل المحادثات بعد توقف لبضعة أيام”.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أمس الخميس، إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني الجمعة لتأجيل المحادثات لإنقاذ الاتفاق.

وقال أحد الدبلوماسيين، إن من المقرر استئناف المحادثات في 27 ديسمبر بينما حدد آخر إطاراً زمنياً بين عيد الميلاد، والعام الجديد.