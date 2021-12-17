دوري الأمم الأوروبية: مجموعة نارية لإيطاليا وألمانيا وموقعة إسبانية برتغالية

أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم موسم 2022-23 التي أجريت امس الخميس في نيون (سويسرا)، عن مجموعة ثالثة نارية في التصنيف الأول تضم إيطاليا، ألمانيا والبرتغال.

كما أسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة قوية تجمع بين إسبانيا والبرتغال في المجموعة الثانية من التصنيف الأول، وأخرى ستجمع بلجيكا بهولندا في المجموعة الرابعة من التصنيف الأول.

وستنطلق البطولة، التي سحب قرعتها الثنائي الفرنسي روبرت بيير والإسباني جايتزكا ميندييتا، العام المقبل بإقامة أربع جولات في يونيو وتستكمل بجولتين أخرتين في سبتمبر .

وستواجه فرنسا، بطلة نسخة العام الماضي على حساب إسبانيا، كل من الدنمارك، التي تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وكرواتيا، التي فازت عليها في نهائي مونديال روسيا 2018، إضافة إلى النمسا.

وتضم “مجموعة الموت” التي تتنافس فيها إيطاليا وألمانيا وإنجلترا أيضاً منتخب المجر، الذي سيكون ضيفا عليها، رغم أنه كان قريبا من قلب الطاولة في مجموعة الموت التي وقع فيها أيضا بأمم أوروبا الأخيرة حين لعب إلى جانب ألمانيا وفرنسا والبرتغال.

أما إسبانيا والبرتغال فتتصدران المرشحين عن المجموعة الثانية، والتي تكملها سويسرا، التي أطاحت بها إسبانيا من ربع نهائي أمم أوروبا الأخيرة والتي فازت عليها البرتغال أيضا في نصف نهائي أول نسخة من دوري الأمم، إضافة لجمهورية التشيك بنجمها باتيك تشيك والتي لاتزال تكافح من أجل التأهل لمونديال قطر 2022.

وسيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لكل مجموعة إلى المرحلة النهائية، بينما سيهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة للمستوى الثاني، الذي تبرز فيه المجموعة الرابعة التي تضم السويد، النرويج، صربيا وسلوفينيا.

وفي ما يلي مجموعات التصنيف الأول:

المجموعة 1: النمسا – كرواتيا – الدنمارك – فرنسا.

المجموعة 2: التشيك – سويسرا – البرتغال – إسبانيا.

المجموعة 3: المجر – إنجلترا – ألمانيا – إيطاليا.

المجموعة 4: ويلز – بولندا – هولندا – بلجيكا.