“الطاقة الذرية”: هناك قلق إزاء اختفاء بعض الصور الخاصة بكاميرات مراقبة المنشآت الإيرانية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، إن هناك قلق إزاء اختفاء بعض المعلومات أو الصور الخاصة بكاميرات مراقبة المنشآت الإيرانية.

وأضاف أن معلومات كاميرا المراقبة الخاصة بالوكالة لا يمكن اختراقها، لافتا إلى أن المعلومات المخزنة بكاميرات المراقبة لمنشآت إيران سيتم تقاسمها عندما يتم الوصول إلى اتفاق نووي.

وأوضح أنه من “الغريب جدا” اختفاء مساحة تخزين البيانات المتوسطة للكاميرا المدمرة في منشأة كرج، معربا عن آماله في أن يقدم الإيرانيون إجابات بشأن مكان اختفاء بطاقات الذاكرة لكاميرات المراقبة في منشأة كرج.