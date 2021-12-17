انقطاع علاجات الصرع يسبب انتكاسات لمرضى الطائف

شهدت عدة مستشفيات بالطائف حالات من الشكوى والتذمر المستمر بسبب الانقطاع المتكرر لأدوية الأمراض المزمنة والتي تتطلب تناول أدويتها بصفة دورية وفي أوقات دقيقة جداً دون تأخير.

وقال والد المراجع تركي فهد بأن لديه إبنه وابنته يعانيان من مرض الصرع ويتناولان جرعات متفاوته من علاج (لاميكتال) الذي منقطع في صيدليات وزارة الصحة بالطائف للشهر الثاني وكذلك علاج (كيبرا).

وأضاف، في تصريحات، أن “انقطاع هذين العلاجين عن المريض يسبب انتكاسة قوية وكبيرة جداً للحالة ولا يعي ولا يتفهم هذا الأمر إلا المريض وذويه، خاصة وأن حالتهما ولله الحمد استقرت وبدأت تستجيب للعلاج وهما في طور جرعات الانسحاب بتوفيق الله”.

واستطرد: “موظفو الصيدليات والتموين الطبي فإفادتهم بأن العلاج منقطع من الوزارة بناء على عقود توريد يتم إبرامها مع الشركات، علما بأن هذا الانقطاع متكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر ندخل في دوامة البحث والاستجداء بالحصول على حبات لسد فجوة الأزمة”.

وأبان والد المراجع أنه “رفع عدة شكاوى على الهاتف الخاص بوزارة الصحة رقم (937) ولكن لا مجيب بعد تقديم الشكاوى، مطالبا وزير الصحة بالتدخل لحل هذا الخلل في تأخر صرف هذه الأدوية”.