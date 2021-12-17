رئيس مجلس علماء باكستان: مساعدات السعودية للعالم تأتي من مكانتها العربية والإسلامية العالية

أكد الشيخ طاهر محمود أشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان، الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام وشؤون الشرق الأوسط، أهمية الدور الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد “أشرفي”، في بيان صحفي، بخدماتهم العظيمة للإسلام والمسلمين والعناية بشؤون الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية ومساعدة الدول والشعوب الإسلامية التي تحتاج للدعم والمساعدة والأقليات المسلمة بمختلف دول العالم.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان أن ما تقوم به المملكة من مبادرات متواصلة معروفة للجميع وتحظى بالتقدير والثناء والشكر والعرفان والامتنان، وهي تنطلق من مكانة المملكة العالمية والعربية والإسلامية العالية وتعكس دورها الرائد المهم وحرصها الدائم على حماية مصالح الأمة وحقوقها وشعوبها.

كما رحب أشرفي بالمبادرة السعودية لمعالجة الوضع الإنساني في أفغانستان التي تعاني حالياً من الظروف الإنسانية القاسية والتحديات القاهرة الصعبة المعقدة الخطيرة، وأصبح الشعب الأفغاني الشقيق يعاني من نقص شديد في الغذاء والإعاشة والمواد الإغاثية والمستلزمات والأجهزة الطبية والدواء والضروريات اليومية التي تعزز صحة وسلامة وأمن واستقرار الشعب الأفغاني الشقيق ، ومع دخول فصل الشتاء وشدة البرودة وانعدام وسائل التدفئة المطلوبة وصل الوضع الإنساني لمرحلة خطيرة لا تحتمل الإنتظار وتتطلب سرعة الدعم والمساعدة بشكل عاجل.

وقال أشرفي: في ظل هذه التطورات والأزمة الأفغانية المؤلمة والوضع المأساوي للشعب الأفغاني الشقيق بادرت المملكة العربية السعودية كعادتها في تقديم المساعدات الفورية وتسيير جسر جوي إغاثي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتقديم السلال الغذائية والحقائب والمواد الضرورية، وبادرت المملكة بالدعوة لعقد اجتماع استثنائي عاجل لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تطورات الوضع الإنساني المتدهور للشعب الأفغاني ومناقشة المشكلة من جميع الجوانب والتعرف على الأسباب وطرق العلاج والحلول المناسبة والاحتياجات الضرورية الفورية وآليات الدعم والمساعدات العاجلة والضرورية للشعب الأفغاني الشقيق.

وأكد أشرفي أن جميع الدول الإسلامية وافقت على المبادرة السعودية ودعوتها الكريمة لعقد الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية 57 دولة إسلامية المخصص لمناقشة الوضع الإنساني الأفغاني الحالي وبدء عملية الدعم الإغاثي العاجل، ورحب الشيخ طاهر بقدوم وزراء خارجية الدول الإسلامية المشاركين في اجتماعهم الذي تستضيفه باكستان وينعقد في العاصمة إسلام أباد بتاريخ 19 ديسمبر 2021 بالتنسيق الكامل والتعاون المشترك والشراكة والتواصل الدائم بين وزيري خارجية المملكة وباكستان حرصاً من البلدين على معالجة الوضع الإنساني في أفغانستان ومساعدة الأشقاء وتمكينهم من مواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات الراهنة والتصدي للتهديدات المؤلمة المؤثرة على صحة وسلامة وأمن واستقرار المجتمع الأفغاني.

كما شدد على أن حكومة باكستان وشعبها يثمنون جهود المملكة العربية السعودية وحرص قيادتها الرشيدة على مساندة الشعب الأفغاني واهتمامهم بالقضايا المهمة لشعوب الأمة إنطلاقاً من مبادئها الإنسانية ودور المملكة في قيادة الأمة بصفتها الرئيس الحالي للقمة الاسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي، مضيفاً أن المملكة شريك أساسي وداعم رئيسي وحليف أستراتيجي لحكومة وشعب باكستان منذ عدة عقود ، ونقف مع المملكة وقيادتها في جميع الأوقات والظروف ونساند جهودها المتواصلة نؤيد مبادرتها الحالية لدعم أفغانستان وشعبها العزيز على قلوبنا ، والشكر موصول لقادة وزعماء الدول العربية والخليجية والإسلامية التي وافقت على المبادرة السعودية ووافقت على طلب باكستان باستضافة هذا الاجتماع المهم المزمع انعقاده في إسلام آباد في 19 ديسمبر الجاري بإذن الله تعالى.

وقال الشيخ أشرفي: “أفغانستان دولة إسلامية عزيزة على قلوب المسلمين ولشعبها الشقيق مكانة عالية في قلوبنا ، ولها مكانة وأهمية كبيرة فهي عضو فاعل ومؤسس لمنظمة التعاون الإسلامي وتربطها بالمملكة وباكستان علاقات أخوية تاريخية متجذرة وصداقة راسخة وروابط أسرية قوية تربط الشعبين السعودي والباكستاني مع أبناء الشعب الأفغاني الشقيق.

وأضاف أشرفي: نؤكد للجميع وقوفنا الدائم مع إخواننا وأخواتنا في أفغانستان لمواجهة الظروف الحالية والمستقبلية خاصة وأن هذا البلد العريق وشعبه العزيز يواجهون اليوم حالة إنسانية مأساوية خطيرة لا تحتمل التأجيل ولا تتحمل التفكير وتؤثر بشكل مباشر حياة الملايين من المستضعفين والعجزة والأرامل والأسر الفقيرة والمشردين وكبار السن والأطفال من أبناء الشعب الأفغاني الذين يواجهون ظروف قاسية وتقلبات مناخية شديدة الصعوبة ونقص حاد في المواد الغذائية والأجهزة والمواد الطبية والدوائية والإمدادات المعيشية الضرورية لحماية الحياة البشرية وتسببت في حدوث أزمة إنسانية داخل أفغانستان وتفاقمت مع دخول فصل الشتاء والبرودة القارسة، ونتطلع لتفاعل الدول الإسلامية وتقديم الدعم للشعب الأفغاني ودعم الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة الشعب الأفغاني وتعزيز الأمن والاستقرار.

واختتم أشرفي حديثه بتقديم الشكر والتقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان مشيداً بوقفاتهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر لبرامج التنمية والبناء والازدهار والاقتصاد في الدول العربية والإسلامية، مؤكداً أهمية انعقاد إجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الإستثنائي المرتقب في العاصمة الباكستانية إسلام أباد التي تشرفت باستضافة قمة مماثلة لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان قبل 41 عام وبالتحديد شهر يناير عام 1980، ويتجدد اللقاء مرة أخرى وتجتمع الدول الإسلامية مرة أخرى في إسلام أباد بتاريخ 19 ديسمبر الجاري 2021 لتؤكد من جديد تلاحم الأمة الإسلامية وتضامنها وتعاونها وتوافقها وعنايتها وحرصها على مساعدة أبناء الشعب الأفغاني الشقيق.

كما أكد الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام وشؤون الشرق الأوسط ثقته الكاملة بالله تعالى أولاً وأخيرا، ثم مواصلة الدعم السخي من الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الأفغاني وتمكينه من مواجهة الوضع الإنساني الصعب والتحديات والتهديدات الراهنة والمستقبلية، مشددا على أن المستقبل المشرق الزاهر عنوان رئيسي لشعوب أمتنا العظيمة التي أصبحت اليوم في مقدمة دول العالم الرافضة للعنف والتطرف والإرهاب، الداعمة للوسطية والإعتدال ، المشاركة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي ، المساهمة في تحقيق برامج التنمية الشاملة والبناء والازدهار العالمي.