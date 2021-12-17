انطلاق النسخة الأولى من “مؤتمر الملك عبد العزيز الدولي للإبل”.. الأحد

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الملك عبد العزيز الدولي الأول للإبل (دراسات واقتصاديات الإبل) على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخ 19 ديسمبر 2021 م، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل النسخة السادسة بمنطقة الصياهد بالشراكة مع المنظمة الدولية للإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي المؤتمر برعاية سعادة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ضمن مساعي نادي الإبل في نشر ثقافة تربية ورعاية الإبل عالميا نظراً للدور المهم الاقتصادي الاجتماعي الذي تلعبه لمجابهة التغييرات المناخية العالمية، والتأكيد على أن الإبل مصدر لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وسعياً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتعاون في دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجالات الإبل المختلفة.

ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين المتخصصين في شتى مجالات الإبل من مختلف دول العالم، حيث ستتضمن مشاركات المختصين والحضور عدة محاور تشمل مجالات اقتصاديات الإبل، والاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل، والمنشطات، ووراثة وتناسليات الإبل.

وسيتم عرض عدد من أحدث أوراق العمل والبحوث العلمية المقدمة من عدد من العلماء والمتخصصين في دراسات وأبحاث الإبل.