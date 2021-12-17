القبض على 3 أشخاص لحيازتهم سلاح ومادة مخدرة بالطائف

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، من القبض على 3 مواطنين، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يتباهى بعرض سلاحين ناريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري ومادة الحشيش المخدر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن أحدهم مطلوب في قضية جنائية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.